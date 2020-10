Savona, “Quelli della Rebagliati” avviano un progetto per unire la sinistra alle elezioni 2021

Savona. “Abbiamo avviato, come gruppo spontaneo ‘Quelli della Rebagliati – Il Rosso non è il nero’, un’iniziativa di confronto sui temi di un progetto per la città in vista delle elezioni amministrative 2021”. Lo annunciano Sergio Acquilino, Franco Astengo, Sergio Tortarolo e Dilvo Vannoni, “anime” del gruppo.

In questo senso si sono già realizzati e programmati incontri con le forze di centro sinistra e altri soggetti e singoli “al fine – spiegano – di presentare alcuni elementi di progetto che pensiamo debbano essere sottoposti ad un ampio dibattito pubblico”. L’obiettivo finale è “contribuire alla stesura di un progetto misurato sulla possibilità di fornire un’alternativa alla guida del Comune di Savona rispetto alla negativa esperienza fin qui portata avanti dal centro destra”.

