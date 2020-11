Addio al buffet, un ciondolo come “Immuni”: ecco come cambia la crociera all’epoca del Covid

In questi anni ho potuto fare numerose crociere, sia su compagnie italiane come Costa e MSC che con Royal Caribbean, posso quindi fare una lista di tutto quello che è cambiato.

Tutti “Immuni”

Qui sembrano lontane le polemiche sulla app di tracciamento che in Italia non ha avuto fortuna: a bordo di Costa Crociere, infatti, si è costantemente tracciati. Il piccolo ciondolo che viene assegnato ai passeggeri prima di salire a bordo infatti è un sistema che svolge la medesima funzione della APP governativa: i passeggeri devono indossarla sempre, a bordo come nelle escursioni.

