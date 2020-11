“Anziani non indispensabili”, la difesa di Toti: “Tweet estrapolato, intendevo che dobbiamo proteggerli”

Liguria. “Cari amici, sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiché non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post. Non a caso su Facebook, dove il testo è stato pubblicato integralmente, le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore”.

Con queste parole Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, prova a placare la tempesta che si è scatenata oggi su di lui dopo un tweet nel quale, di fatto, rilevava che su 25 morti in Liguria 22 erano molto anziani, persone “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Un concetto incompleto (il discorso completo lo trovate qui) che però, complici i limiti di caratteri di Twitter e la viralità dei social, si è rivelato un boomerang davvero clamoroso.

