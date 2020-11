Capannone Amiu in fiamme in Val Varenna, una notte di intervento per i vigili del fuoco

Genova. Un incendio forse di origine dolosa, è scoppiato in un capannone di proprietà Amiu, situato in località Carpenara, in Val Varenna. Per domare le fiamme è stato necessario un lungo intervento da parte dei vigili del fuoco, impegnandoli tutta la notte.

Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri: le fiamme hanno provocato il crollo della copertura rendendo più complesse le operazioni di spegnimento che hanno richiesto l’utilizzo di più squadre.

... » Leggi tutto