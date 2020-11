Caprioglio replica a Vaccarezza: “Non ero manovrabile come pensava. Io vivo anche senza politica, lui…”

Savona. “I savonesi non sono affatto grigi. I soldi sono stati tutti impegnati in lavori o conclusi, o in corso, o in fase di progettazione. Attaccando me critica anche Santi, il suo ‘sindaco ideale’. La verità è che vuole regolare i conti con me: fin dall’inizio ha tentato di mettere il naso in casa dei savonesi e io l’ho impedito. Non sono stata manovrabile come sperava. Tornare al mio lavoro non mi preoccupa: a me non serve la politica per vivere, diversamente da lui…”.

Eccola qui, riassunta in poche righe, la replica del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio al consigliere regionale Angelo Vaccarezza. Il giorno dopo il durissimo attacco di quest’ultimo, Caprioglio risponde punto su punto alle accuse dell’ex presidente della Provincia (e, a questo punto, ex alleato).

... » Leggi tutto