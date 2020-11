Genova. «La percentuale dei contagiati rispetto ai tamponi effettuati è costante rispetto ai giorni precedenti». Lo ha detto il governatore Giovanni Toti in apertura della consueta conferenza stampa indetta per fare il punto sull’emergenza Covid-19. In Liguria, oggi, i nuovi positivi sono 736 su 4044 tamponi effettuati.

