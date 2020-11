Covid: volano le vendite di lattoferrina nel savonese dopo lo studio di Tor Vergata

Savona. Anche se non è ancora confermata la validità dell’efficacia della lattoferrina nella lotta al Coronavirus, è notevole l’incremento delle vendite nelle farmacie e parafarmacie. Insieme alla vitamina D e C fa parte di quegli integratori richiesti dai consumatori e utilizzati, in una sorta di fai da te, per il trattamento preventivo dell’infezione da Sars-CoV-2, nell’intento di “potenziare” il proprio sistema immunitario. E la richiesta si è impennata nel savonese dopo lo studio dell’Università di Tor Vergata a Roma che avrebbe confermato questa tesi.

“Prima non se ne vendeva, ora riceviamo diverse chiamate – spiega a IVG Federico Saettone, titolare dell’omonima farmacia di Savona – e nonostante non ci sia al momento nessuna evidenza sperimentale che confermi come l’uso di un integratore (in questo caso della lattoferrina) sia davvero efficace per la terapia o la prevenzione del Covid-19, abbiamo davvero una forte richiesta sia di prodotti già in commercio, sia di quelli di nostra produzione. Il paziente si presenta con la ricetta medica che la prescrive, noi ci rivolgiamo ai produttori per reperire la materia che poi incapsuliamo per poi essere venduta. Ed è molto richiesta. Sono decisamente decuplicate le vendite di lattoferrina, ma anche di vitamina C. Per non parlare del Nepiros D3, che va a fiumi, utilizzato anche per i bambini per stimolare le difese immunitarie e come aiuto per limitare il rischio di sindromi influenzali”.

