Il Covid corre, anticipato nuovo Dpcm: Genova tra le zone rosse a rischio lockdown

Genova. Il Covid corre, e il governo prova ad accelerare, mettendo in campo nuove misure nel tentare di contenere quanto possibile un contagio i cui numeri sono di crescita esponenziale. Domani, quindi, il premier Giuseppe Conte potrebbe presentare un nuovo Dpcm, con l’introduzione di provvedimenti ad hoc per le zone del paese più a rischio, e tra queste figura anche l’area metropolitana di Genova.

Non sarà quindi un lockdown generalizzato a tutto il paese, come trapelato da alcune fonti vicine al governo, ma piuttosto l’istituzione di zone rosse in corrispondenza delle aree più colpite da questa seconda ondata. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa nel mirino ci sarebbero le aree metropolitane di Milano, Napoli, Genova e Torino, una parte del Veneto e alcune regioni meridionali, come la Campania.

