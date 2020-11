Genova. Non si ferma lo tsunami politico scatenato dal tweet comparso sul profilo ufficiale di Giovanni Toti, in cui gli anziani sono stati definiti come “non indispensabili allo sforzo produttivo“.

Dopo le condanne e le richieste di dimissioni arrivate da praticamente tutto il mondo politico, arriva l’onda lunga dei meme, che riprendono in varie versioni la frase incriminata del governatore.

