Bozzano lascia il posto di sindaco di Varazze, subentra il vice Pierfederici: “Ruolo difficile, serve l’aiuto di tutti i cittadini”

Varazze. “Aiutate il sindaco: non è un ruolo facile, anzi, è insidioso. Il sindaco può sbagliare, è fatto di carne, ossa e sentimenti. E preoccupazioni. Il sindaco deve risolvere i problemi e la gente può criticare. Ma aiutatelo a prendere le decisioni importanti. Cercate di dargli la giusta serenità, perché la serenità del sindaco è la serenità della nostra comunità. Il sindaco è l’unico ruolo istituzionale di prima linea e primaria importanza per dare alle comunità i giusti ritorni”. E’ questa la richiesta che il sindaco di Varazze, Alessandro Bozzano, ha rivolto alla sua comunità nell’ultimo video da primo cittadino. Domani sera, infatti, il consiglio comunale lo dichiarerà ufficialmente decaduto: a seguito di questo atto, il suo posto di “numero uno” del municipio temporaneamente ricoperto dal vice sindaco Luigi Pierfederici. La prossima primavera, poi, la città andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco.

“In questi mesi – ha ricordato il neo consigliere regionale Bozzano – alla guida del Comune mi succederà Luigi Pierfederici, a cui lascio l’incombenza, l’onore ed onere di amministrare una città difficile come Varazze. Lo faccio con grande tranquillità. Luigi è una persona che mi sento di poter dire con orgoglio di aver formato personalmente. Conosco le sue grandi doti di equilibrio, di intelligenza, di umanità, di persona che mette per prima cosa davanti a tutto i bene della sua comunità. Che è anche il bene della sua città”.

