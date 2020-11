Coronavirus, la Regione valuta di allestire un nuovo ospedale alla Fiera di Genova

Genova. “Abbiamo dato incarico all’assessore Giampedrone, in collaborazione con la Asl 3, di iniziare i sopralluoghi per il possibile allestimento di un ospedale aggiuntivo alla Fiera di Genova“. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa.

Il nuovo ospedale alla Fiera “potrebbe sostituire nelle sue funzioni la nave ospedale per garantire il turnover nei reparti di bassa intensità di cura”, ha precisato il governatore ligure.

