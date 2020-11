Coronavirus, positivo un tampone su 5: sono 599 i nuovi casi su 2846 test effettuati

Genova. Sono 599 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 e riportati nel bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Sanità. Il dato è relativo a 2846 tamponi effettuati. I casi di coronavirus “attivi” in Liguria sono a oggi 14257 di cui 9194 a Genova.

Del totale dei nuovi casi positivi la gran parte riguarda la provincia di Genova dove sono stati riscontrati 380 nuovi contagi, di cui 130 contatti di caso confermato, 246 da attività di screening e 4 riscontrati in case di riposo e centri di assistenza. Segue la Asl 5 spezzina (90), quella savonese (38), di Imperia (71) e del Tigullio (20).

