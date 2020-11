Dpcm, Bucci: “Differenziare le misure idea intelligente, a Genova si può ancora intervenire su scuole e trasporti”

Genova. Non è un segreto che il capoluogo ligure sia una delle aree considerate più a rischio dal governo e dal comitato tecnico scientifico che lo supporta nelle decisioni. Bisognerà capire quanto questo influirà sulle scelte del ministero della Salute in merito alla suddivisione del territorio nazionale per diverse fasce di rischio e quindi diverse misure contro la pandemia.

“A Genova possiamo intervenire ulteriormente sui trasporti e sulla didattica a distanza nelle scuole superiori, queste sono aree dove possiamo adottare nuove limitazioni senza intaccare l’economia, la città deve rimanere attiva e soprattutto il porto deve rimanere attivo, non possiamo assolutamente bloccare la catena logistica, non solo per Genova ma per tutto il Nord Italia e per parte dell’Europa”, così il sindaco di Genova Marco Bucci in collegamento con il programma di SkyTg24 Timeline ha chiarito quali potrebbero essere le prime ulteriori misure da attuare, contro i contagi, nel capoluogo ligure.

