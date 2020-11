Rally del Rubinetto, Francesco Aragno tredicesimo assoluto e secondo di classe

San Maurizio d’Opaglio. Nel fine settimana appena trascorso è andata in scena la ventisettesima edizione del Rally del Rubinetto, che si è corso con partenza e arrivo a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara.

Per la quarta volta consecutiva a salire sul gradino più alto del podio è stato Simone Miele. Il pilota di Olgiate Olona, sulla Citroën DS3 Wrc della DreamOne Racing, non ha avuto rivali sulle strade della prova “Borgosesia”, sia su quelle della “Mottarone”, i due tratti sui quali si è gareggiato, ciascuno da ripetere per tre volte. Cinque speciali vinte su sei, per Miele e per il suo navigatore Mario Cerutti.

... » Leggi tutto