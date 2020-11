Ranieri, il saggio: “Bella partita, quando non si riesce a vincere, va bene non perdere”

Genova. Una partita veloce, bella per il mister blucerchiato Claudio Ranieri, che sottolinea “bella per modo di dire perché senza pubblico, senza l’incitamento, senza le parolacce degli avversari che ti caricano, non è calcio, ma dobbiamo giocare così e ci adeguiamo, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi”.

Il pareggio per 1-1 nel derby contro il Genoa secondo Ranieri era giusto nel primo tempo, poi nella ripresa la Sampdoria è stata più pericolosa, “ma quando non si riesce a vincere, va bene non perdere“, dice saggiamente.

