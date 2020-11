Staglieno semi-deserto per il “giorno dei morti”. E il campo Covid è tornato a riempirsi

Genova. Gli ultimi arrivati si riconoscono subito. La terra ancora nuova, i fiori ancora freschi, una targa al volo per ricordare il nome e il giorno della dipartita. Era da maggio che non venivano sepolti defunti nel campo Covid del cimitero di Staglieno. Ora, invece, su una dozzina di sepolture appaiono scritte date recenti, a partire dai primi giorni di ottobre. E a pochi metri di distanza c’è una ruspa pronta a preparare il terreno per quelle che verranno.

Al cimitero di Staglieno il 2 novembre, giorno dedicato per tradizione alla commemorazione dei defunti, è ancora più cupo degli anni scorsi. La visita al “caro estinto” è una tendenza in netto calo da tempo, che viaggia di pari passo con l’abitudine a cremare i morti anziché tumularli.

