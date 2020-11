Trasmissioni tv sul lotto usate per riciclare denaro: arriva fino nel savonese l’operazione dei carabinieri di Brescia

Savona. Ha coinvolto anche i carabinieri della provincia di Savona (oltre ai loro colleghi delle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Asti, Imperia, Sassari, Torino) l’operazione messa in atto dai 150 militari del comando provinciale di Bescia con il supporto di un velivolo del 2^ nucleo elicotteristi di Orio al Serio (BG), che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 21 soggetti.

La misura è stata emessa dal Gip del tribunale di Brescia, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, che ha concordato con le risultanze d’indagine raccolte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Brescia al termine di 3 anni di serrate investigazioni. Secondo gli inquirenti gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata al “trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture per operazioni inesistenti”, con l’aggravante, per alcuni, di aver tenuto la condotta “al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose”.

