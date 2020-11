Albenga, Ciangherotti (FI): “Devono essere i medici di famiglia a fare i tamponi”

Albenga. “Mi fa piacere che l’amico Brunello Brunetto, neo consigliere regionale della Lega, abbia fatto una foto opportunity ad Alassio Salute per dare il via al tamponamento dei cittadini grazie al progetto Alassio Safe. Finalmente, anche nella nostra provincia cominciamo a vedere impiegati i nostri medici di famiglia per i tamponi”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e assessore provinciale.

“Concordo con il vicepresidente dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Savona – prosegue – l’amico Edmondo Bosco, quando dice che i medici tutti sono e devono essere d’aiuto e in prima linea nel combattere la pandemia. Questa mattina, il direttore del dipartimento di Igiene dell’Ospedale San Martino, mio professore all’Università di Medicina, ha dichiarato che ‘la situazione del Covid è fuori controllo e non si può pensare di bloccarlo, semmai l’unica difesa è contenerlo. Bisogna limitare i contagi, ecco perché sono importanti i tamponi, prima riesci a tracciare un caso e prima puoi cercare di interrompere la catena’”.

