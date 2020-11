Cgli, Cisl e Uil chiamano Toti: “Subito un incontro sulle azioni a favore degli anziani”

Genova. Cgil, Cisl, Uil Liguria insieme alle rispettive categorie sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp hanno chiesto un incontro urgente al Presidente Giovanni Toti.

Al centro della richiesta le esternazioni del Presidente sulla popolazione anziana. Al di là del contributo alla vita ed al benessere della società che ogni generazione apporta e che non dovrebbe mai essere messo in dubbio, i sindacati intendono chiedere al presidente quali siano le azioni che sono state messe in pratica per proteggere la generazione che ricomprende le persone over 65.

Nella nota si parla di “stato degli accordi con i medici di famiglia, medicina territoriale, assistenza domiciliare, percorsi sanitari specifici per i cronici, monitoraggio di ospiti e lavoratori delle strutture pubbliche e private, informazioni e comunicazioni continue alle famiglie, campagna vaccinale antinfluenzale, sono solo alcuni dei temi sui quali il presidente e il precedente assessore si sarebbero dovuti impegnare di più”.

