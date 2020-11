Coronavirus, 1052 nuovi casi in Liguria ma 838 sono a Genova, terapie intensive occupate al 30%

Genova. 1052 nuovi casi di Coronavirus in Liguria secondo l’ultimo bollettino giornaliero di Alisa Regione per il ministero della Salute. Di questi ben 838 sono però a Genova, mentre le altre province si mantengono tutte su un aumento a due cifre.

Le terapie intensive passano da 57 a 64 – il dato non è relativo esattamente alla giornata di oggi ma da un punto di vista simbolico si è raggiunto il 30% (30,06%) delle terapie intensive totali, 209, ovvero la soglia definita di guardia – mentre gli ospedalizzati nelle varie strutture liguri sono 21 in più. I posti letto occupati in totale sono 1211 con 324 pazienti al San Martino, 208 al Villa Scassi e 154 al Galliera, gli ospedali maggiormente sotto stress.

