Coronavirus, l’appello dell’onorevole Leda Volpi (M5S) per l’uso dell’idrossiclorochina

Imperia. Arriva dalla deputata imperiese Leda Volpi del Movimento 5 Stelle l’appello alla politica per l’uso della idrossiclorochina nella cura del Covid-19. “L’idrossiclorochina è un farmaco noto e usato ampiamente da decenni in tutto il mondo, sia per la malaria che per le malattie reumatologiche. Se somministrata a dosi basse e per brevi periodi ha un profilo di rischio basso: infatti, si somministra anche alle donne incinte”, dichiara l’esponente pentastellata.

... » Leggi tutto