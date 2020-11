Coronavirus, Tiziano Tomatis (Cgil): «Borea ospedale Covid e reparti trasferiti a Imperia e Bordighera, personale insufficiente»

Imperia. «Partendo dall’assunto che, il coronavirus non ci ha mai abbandonato e che tutti gli organi e istituti scientifici avevano anche dichiarato “unanimemente” una sua più forte virulenza con la comparsa dei primi freddi. Eccoci qui, questa volta informati anzi tempo ma, purtroppo non ci sono state ancora assunzioni sufficienti, di professionisti infermieri, medici, operatori socio sanitari e tecnici, così da ritrovarci oggi, in piena emergenza con il personale di allora» – dichiara Tiziano Tomatis, segretario generale FP-CGIL Imperia.

