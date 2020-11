Covid, il nuovo Dpcm sarà firmato stasera: “Sarà un lockdown light”

Genova. C’è attesa per il nuovo Dpcm che dovrebbe essere firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte entro questa sera. Dopo la riunione di stamani con i capi delegazione, alle 15.30 il Governo ha convocato d’urgenza le Regioni. Un’ora dopo, alle 16.30 dovrebbe essere fissato l’incontro con i rappresentanti del Cts, il comitato tecnico scientifico cui cui si dovrebbero analizzare i dati regionali per capire quali sono le Regioni che saranno inserire nella fascia ad alto rischio.

Poche le dichiarazioni ufficiali da parte del Governo in queste ore.. Il Dcm arriverà “nelle prossime ore” ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa su Rai Radio1 a Radio anch’io. Il tentativo che si sta facendo è non paralizzare il Paese: non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, “un lockdown light”. “È abbastanza complicato- ha spiegato- cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light”.

... » Leggi tutto