Fiorino, dopo la frana sulla strada viabilità aperta solo in alcune fasce orarie

Genova. Da domani, 4 novembre l’orario di apertura del traffico in via Fiorino, la strada sulle alture di Voltri, che era rimasta chiusa per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata sarà il seguente: dalle ore 6 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 17 alle ore 20.

Lo ha annunciato oggi pomeriggio il vicesindaco di Genova e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi durante un incontro con la popolazione. Circa 200 persone sono praticamente isolate da alcuni giorni.

... » Leggi tutto