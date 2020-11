Le Camere di Commercio liguri a Orientamenti: stand virtuale, filmati e webinar

Genova. La Camera di Commercio di Genova torna al salone Orientamenti, sempre a fianco del Centro Ligure Produttività e per la seconda volta in partnership con la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. La modalità interamente virtuale del salone consente alle Camere liguri di presentare ai ragazzi un ampio spettro delle iniziative realizzate in digitale per le imprese nell’anno dell’emergenza Covid-19.

... » Leggi tutto