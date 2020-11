Nuovo Dpcm e rischio lockdown, Toti: “Liguria in zona rossa? Non si può escludere nulla”

Genova. La Liguria inclusa tra le regioni della ‘zona rossa’? Per il presidente Toti “non si può escludere nulla in questo momento”. Quando mancano poche ore all’uscita del nuovo Dpcm sull’emergenza coronavirus, anticipato dal solito treno di bozze e indiscrezioni, sulla nostra regione cala l’ombra del mini-lockdown che il governo è pronto a varare per i territori col più elevato livello di rischio. Vorrebbe dire, per essere chiari: chiusura totale dei negozi, dei servizi alla persona e della ristorazione, lo stop agli spostamenti fuori regione e fuori comune, oltre che il coprifuoco alle 22 col ritorno dell’autocertificazione valido su tutto il territorio nazionale.

“Il meccanismo è questo – ha spiegato Toti -. La classificazione avverrà per ordinanza del ministero della Salute, sentito il presidente della Regione, sulla base dei dati elaborati dal Cts, non appena sarà firmato il Dpcm. Le Regioni hanno chiesto di poter partecipare a tutto il processo di assegnazione della propria fascia di rischio, ovvero con un contraddittorio tra tecnici del governo e della Regione. Vogliamo sapere in che modo il Cts analizza e valuta i nostri dati prima che il ministero assegni la fascia di rischio e di conseguenza i provvedimenti di chiusura che ne discendono”.

