Sanremo, incendio sventato nel carcere di Valle Armea. Lega: «Encomio per gli agenti»

Sanremo. «Da sempre la Lega è al fianco degli agenti della polizia penitenziaria, che svolgono un lavoro durissimo sia sotto il punto di vista fisico che psicologico, e oggigiorno sono dimenticati dal governo e dal ministro Bonafede. Quanto accaduto nel carcere di Valle Armea è uno dei molti casi in cui gli agenti della polizia penitenziaria hanno rischiato la vita per far fronte ad una situazione estrema. Ci auspichiamo che il provveditorato generale possa ritenere degno di encomio il gesto degli agenti intervenuti» – così in una nota Marco Campomenosi, europarlamentare ligure della Lega e Francesca Corso, consigliere comunale del Comune di Genova hanno commentato l’azione della polizia penitenziaria del carcere matuziano per il fatto avvenuto ieri sera.

... » Leggi tutto