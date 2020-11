Savona come Nizza? Ottimismo esagerato, situazione irreale

Leggo dell’ipotesi “Savona come Nizza” e relativi commenti. Da premettere: Nizza ha circa 350.000 abitanti e dispone di un aeroporto internazionale che, tra l’altro, si colloca a un dipresso da Montecarlo. Per il resto mi pare che le dichiarazioni riportate trasudino di un ottimismo a dir poco esagerato e descrivano una situazione del tutto irreale.

Savona non può certo aspirare a diventare una meta turistica particolarmente ambita, in particolare in tempi nei quali il turismo di massa subirà contraccolpi molto severi. Nella necessità di recuperare un riequilibrio tra centro e periferia i punti prioritari sono rappresentati dal recupero dei contenitori storici (Palazzo Santa Chiara, sant’Agostino, San Giacomo, palazzo della Banca d’Italia) in funzione di una strutturalità di presenza culturale. La presenza culturale rappresenta la vera chiave di volta per il futuro del centro cittadino.

