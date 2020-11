Sanremo. Rifinitura mattutina al Comunale per i biancoazzurri in vista della gara con il Bra. Il match, valido per l’ottava giornata di andata del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani, 4 novembre, allo stadio Attilio Bravi, con inizio alle 15. L’incontro sarà a porte chiuse.

... » Leggi tutto