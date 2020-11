“Siamo incazzati neri…”: la protesta a Savona contro il Dpcm. E bar e ristoranti pronti a riaprire

Savona. Slogan, cartelli e tanta rabbia nella voce dei bar, ristoranti e pubblici esercizi savonesi nel corso della protesta in corso in piazza Mameli a Savona. Diverse figure colpite dalle restrizioni e limitazioni imposte dall’ultimo Dpcm si è riunito per dire No alle misure previste per contenere i contagi: “Siamo incazzati neri…” hanno detto senza mezzi termini.

Almeno 200 i manifestanti: “Liberta” e “Lavoro” sono state le altre parole d’ordine urlate con forza nella piazza savonese. Preoccupazione e frustrazione nei volti di varie categorie, percepite nonostante la mascherina.

