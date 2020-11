Spa e hotel di lusso in riva al mare tra i bunker dell’Asse, dall’ex Tiro a Volo sopralluogo di Guardia Costiera e Regione

Sanremo. Una volta ospitavano armi, strumenti di morte di una (non troppo) vecchia tecnologia bellica, in un futuro potrebbero essere destinati a far parte integrante del centro benessere di un albergo di lusso. La zona dove sorge la rete di bunker della seconda guerra mondiale, vicino all’ex Tiro al Volo di Pian di Poma, all’epoca base navale segreta ed ultra avanzata dell’Asse, è stata stamane oggetto di sopralluogo da parte di tecnici della Regione, Demanio e militari della Guardia Costiera.

