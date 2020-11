Turismo, digitale, blue e green economy: le camere di commercio liguri al salone orientamenti

Liguria. La Camera di Commercio di Genova torna al salone Orientamenti, sempre a fianco del Centro Ligure Produttività e per la seconda volta in partnership con la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. La modalità interamente virtuale del salone consente alle Camere liguri di presentare ai ragazzi un ampio spettro delle iniziative realizzate in digitale per le imprese nell’anno dell’emergenza Covid-19.

“La transizione digitale – commenta il segretario generale delle due Camere Maurizio Caviglia – è stata bruscamente accelerata dall’emergenza Covid-19. Per i ragazzi il cambiamento non è stato un problema mentre le imprese hanno avuto bisogno di essere accompagnate dalle Camere e dalle Associazioni: nello stand virtuale delle due Camere liguri racconteremo con immagini, video e webinar gli strumenti messi a disposizione del sistema economico per permettere alle imprese di cogliere le nuove opportunità del digitale. Tornerà anche, sempre in modalità virtuale, il secondo appuntamento con il progetto Dopodomani, l’evoluzione del progetto nazionale Excelsior, calata sulla realtà ligure, per le previsioni di assunzioni delle imprese: il focus realizzato per Orientamenti verterà sulle figure professionali e le competenze richieste dalle imprese dell’area Risk Management”.

