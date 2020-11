Un mese per il nuovo ospedale Covid alla Fiera. E potrebbe riaprire il padiglione C del Galliera

Genova. Ci vorrà almeno un mese per allestire il nuovo ospedale Covid alla Fiera di Genova, possibilità annunciata ieri dal presidente ligure Toti come risposta alla crisi degli ospedali liguri che non riescono più a reggere l’onda d’urto della pandemia.

A indicare una stima dei tempi per la trasformazione del padiglione blu “Jean Nouvel” è Luigi Bottaro, direttore dell’Asl 3 genovese che insieme alla protezione civile e al direttore del pronto soccorso del Galliera, Paolo Cremonesi, sta lavorando al progetto. Anche se adesso spuntano variabili che potrebbero renderlo “meno indispensabile”, come ha precisato questa sera il governatore.

