“Varigotti Insieme” presenta nuove attività: difesa e promozione del territorio

Finale Ligure. Storia, cultura, salvaguardia del territorio è un settore di Varigotti Insieme che si occupa di promozione e difesa del territorio, gestione e valorizzazione di beni culturali, divulgazione, ricerche storiche e percorsi guidati. E’ formato da giovani professionisti, discendenti da antiche famiglie varigottesi, con competenze negli ambiti storico-artistico, archeologico, letterario-linguistico e del turismo.

La sezione ha all’attivo pubblicazioni di volumi e ricerche di storia locale, dépliants, mappe, testi per bacheche e pannelli illustrativi di percorsi e beni storico-archeologici: “Lo spirito del nostro gruppo Il paesaggio di Varigotti è visto come simbolo materiale della civiltà che lo ha saputo concretamente costruire negli spazi abitativi e lavorativi: frutto di un immenso lavoro manuale che si è sedimentato sul territorio, opera della fatica di migliaia di uomini ripetuta per secoli – afferma l’associazione -. La comunità locale ha definito, nei limiti dei condizionamenti storici, precisi rapporti d’uso e scambio tra le strutture insediative, agrarie e naturali. Intorno agli anni Sessanta del Novecento si è attuata la definitiva rottura di quell’equilibrio territoriale che si era mantenuto dal medioevo”.

