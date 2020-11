Antenne 5G, a Genova 100 ‘small cells’ per aumentare la qualità di segnale

Genova. Tim e Inwit avviano una collaborazione per realizzare nelle principali città italiane small cells al fine di rendere più performante il segnale di telefonia mobile e supportare lo sviluppo del 5G.

E’ quanto rende noto in un comunicato: la collaborazione partirà da Milano e Genova dove si prevede di realizzare circa 100 small cells e proseguirà in altre città e nei luoghi ad alta densità di traffico man mano che sarà necessario il supporto delle micro-antenne per realizzare una rete 5G ottimale. La collaborazione rientra nell’ambito dell’accordo per la prestazione di servizi (Master Service Agreement) sottoscritto lo scorso 25 marzo tra Tim e Inwit.

