Censimento “I luoghi del cuore” Fai, Abbo: «Votiamo per la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza»

Imperia. «Votiamo per la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza». L’appello che arriva dal presidente della Provincia Domenico Abbo si riferisce alla decima edizione del censimento annuale nazionale “I luoghi del cuore” promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) con l’alto patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Mibact (Ministero per i beni e attività culturali e per il turismo), per sollecitare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sul valore del patrimonio storico-artistico e naturalistico italiano e sull’importanza di proteggerlo e di valorizzarlo. Si può votare sino al 15 dicembre sia on line accedendo al portale www.iluoghidelcuore.it sia tramite i moduli ufficiali di raccolta voti resi disponibili dal Fai.

... » Leggi tutto