Coronavirus, al via ristrutturazione del Padiglione C del Galliera: avranno 43 posti letto

Genova. Via libera da parte di Regione Liguria per la ristrutturazione del Padiglione C del Galliera, che quindi potrà ospitare nuovi posti letto per i pazienti in terapia per il coronavirus.

L’intervento, approvato da Alisa, prevede la riapertura di due piani della struttura, il quinto e il sesto, per un totale di 43 posti per le degenze di media intensità. I lavori partiranno già nei prossimi giorni: per il quinto piano si parla di 15 giorni di intervento, che porteranno all’allestimento di 25 posti, mentre per il sesto piano si parla di 30 giorni di lavori per altri 18 posti.

