Coronavirus, nuove strette. Consigliere Sismondini: «Ventimiglia ha già subito l’alluvione, province vanno divise in base a emergenza»

Ventimiglia. «Considerata l’ulteriore emergenza che ha subito Ventimiglia durante l’alluvione del 2 ottobre, sarebbe opportuno che il Governo insieme al governatore Toti prendano in considerazione l’idea di non fare di tutta l’erba un fascio e dividere le emergenze per province». A chiederlo a gran voce è il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini.

... » Leggi tutto