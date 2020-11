Covid, il gruppo M5S in Regione: “Sì a collaborazione ma con reciprocità e trasparenza

Genova. “Ieri, alle forze di opposizione in Consiglio regionale, il Governatore della Liguria ha chiesto di lavorare insieme, condividendo proposte e azioni, per far fronte all’emergenza da Covid-19. È lo stesso invito che è stato rivolto da Giuseppe Conte alle opposizioni, con l’esito che ben conosciamo. Ed è lo stesso invito che ha poi rivolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutte le forze parlamentari”, fanno sapere i consiglieri regionali Fabio Tosi e Paolo Ugolini.

“Ebbene, noi abbiamo risposto positivamente alla richiesta di Toti: come M5S, lavoreremo con spirito collaborativo, come ci è stato proposto. Ma, perché questa possa avvenire, la collaborazione deve essere reciproca. È innegabile: politicamente, siamo distanti anni luce dalle forze di maggioranza. Tuttavia, il virus non ha colore politico, non fa distinzioni tra una forza e l’altra e, in virtù del mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini, dobbiamo lavorare tutti insieme per sconfiggere questo nemico che ci sta togliendo tanto, troppo. Invitiamo il Governatore della Liguria a rispettare l’impegno preso: non si ripeta quanto occorso nella prima ondata (marzo-aprile) quando, dopo soli 4 o 5 incontri, la maggioranza e la Giunta non ci resero più partecipi delle decisioni prese in materia di Sanità”.

