È tornata l’autocertificazione: ecco quando serve in Liguria

Liguria. Era stata messa da parte, ma con il nuovo Dpcm varato oggi dal governo torna anche il ben noto modulo di autocertificazione (o per meglio dire autodichiarazione) che bisognerà compilare e firmare in caso di controlli (clicca QUI per scaricarlo).

Si tratta di un modulo molto simile a quelli adottati nel corso dell’ultimo lockdown, aggiornato semplicemente con gli ultimi riferimenti legislativi in maniera che la dichiarazione sia sempre valida. Andrà esibita insieme a un documento di identità. Averla con sé già compilata è consigliabile per risparmiare tempo, altrimenti le forze di polizia sono generalmente fornite di copie da consegnare ai cittadini.

