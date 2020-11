Le rubano gioielli per 25 mila euro: i malviventi, senza scrupoli, si fanno offrire anche l’aranciata

Genova. Ancora una truffa ai danni di un’anziana con un bottino pesante, ben 25 mila euro tra anelli, collane e bracciali in oro. E’ successo in via Caffaro, qualche giorno fa. La tecnica questa volta è stata quella di chiamare la vittima spiegando che sarebbero arrivati a casa sua degli incaricati dell’Enel per rinnovare il contratto.

A casa della donna, una 85enne che si trovava sola in casa, si sono presentati due giovani italiani (la telefonata l’aveva invece fatta una donna, anch’essa italiana e con accento del Sud). Uno le ha dato il contratto, l’altro ha cominciato a girare per la casa con la scusa di verificare alcune lampadine. Poi è tornato in cucina, dove si trovava la vittima con il complice. “Ho finito” ha detto più volte.

... » Leggi tutto