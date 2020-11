Meteo Liguria: tempo sempre grigio e piogge sparse

Liguria. Anche oggi la Liguria avrà a che fare con una blanda ventilazione meridionale nei bassi strati che porterà nuovamente cieli grigi e qualche piovasco. Dalla sera tempo in graduale miglioramento. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 4 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibili deboli rovesci sul settore centro-orientale, più asciutto a ponente. Nel primo pomeriggio saranno possibili ancora deboli piovaschi sul settore centrale, ma nel corso della giornata ci aspettiamo delle schiarite un po’ ovunque. In serata cielo sereno o poco nuvoloso lungo la fascia costiera, qualche nube residua in più nelle zone interne del settore centro-occidentale.

Venti: deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo da nord in serata soprattutto tra Genova e Savona.

Mari: in prevalenza poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: poca escursione fra minime e massime, valori compresi tra 14 e 18

Interno: min 10/13°C, max 13/16°C

