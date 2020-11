“Non vogliamo essere chiamati eroi, vogliamo essere pagati dignitosamente”, a De Ferrari la protesta dei riders

Genova. “Dobbiamo pagarci il mezzo, la benzina o la ricarica, lavoriamo con la pioggia, nella notte e nei festivi, e questo non ci viene riconosciuto, e se cadiamo e ci spacchiamo un braccio o una gamba non sappiamo come andare avanti, in tutto ciò, da oggi, a causa di un contratto peggiorativo, guadagniamo ancora meno di prima, talmente poco che forse non ci conviene neppure lavorare”, a parlare è Andrea, uno dei tanti rider ormai attivi a anche Genova.

“Con il contratto che ci troviamo ad avere oggi riesci a guadagnare abbastanza per giustificare l’uscita solo se percorri grandi distanze, e questo non possono farlo tutti, fisicamente, non è giusto che ci sia una discriminazione”, aggiunge un suo collega.

