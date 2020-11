Quasi dieci anni con la Cairese: quattro chiacchiere con Fabio Marchisio

Cairo Montenotte. Classe 2003. Appena 17 anni, quindi. Ma se quasi dieci di questi sono stati scanditi dal gialloblù (interrotti da un anno al Vado, ma chi è senza peccato scagli la prima pietra) possiamo quasi definirlo un veterano della Cairese.

Fabio Marchisio indossa la maglia numero 9 della Juniores di mister Brignone e in occasione dell’ultima gara giocata ha realizzato una doppietta che è valsa il successo sul Campomorone Sant’Olcese, il primo in campionato. Tifa Inter dal 2010, anno non come gli altri per i nerazzurri, studia al liceo scientifico Calasanzio di Carcare, scia, va in palestra e ama ascoltare la musica e viaggiare.

... » Leggi tutto