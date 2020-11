Savona. Nella giornata odierna corre il 10° anniversario dalla scomparsa di don Mario Genta, conosciuto in particolare come “il cappellano del porto” per aver dedicato la sua vita sacerdotale alla cura di coloro che operavano nell’ambito portuale e marittimo.

Per ricordare Mario è stata organizzata oggi dall’associazione Stella Maris savonese alle ore 18 una messa nel Duomo di Savona.

