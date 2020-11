Su Facebook spopola il gruppo di informazioni sul Covid a Genova: domani i fondatori incontrano Asl 3

Genova. Il passaparola e le informazioni utili per chi non sa a chi rivolgersi stanno decretando il successo del gruppo Facebook Covid19 Genova / Testimonianze – Azioni – Soluzioni. 2.138 gli iscritti al momento di scrivere questo articolo dalla creazione, il 21 ottobre scorso. 138 nuovi membri guadagnati in un giorno.

In un momento in cui a Genova si moltiplicano le segnalazioni sul ritardo dei tamponi, ma si registra anche una carenza di comunicazione efficace e capillare per chiarire come comportarsi quando si è positivi o si è entrati in contatto con un positivo, il gruppo Facebook sta rappresentando un’ancora a cui aggrapparsi per avere qualche risposta.

