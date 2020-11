“Aprite il primo soccorso al Cep”, l’appello di Demos per la struttura abbandonata da anni

Genova. Aprire al più presto al CEP il punto di primo soccorso: “L’acuirsi della pandemia di Covid conferma, come sottolineato da tempo, la necessità di potenziare la sanità pubblica sul territorio anche per non intasare gli ospedali cittadini. Purtroppo i mesi sono passati invano nonostante ci fossero infrastrutture disponibili ma non attivate”.

A dirlo Bruno Vitali, coordinatore regionale della formazione politica Democrazia Solidale-Demos: “È il caso dei locali di Ca’ Nuova al CEP di Prà chiusi da alcuni anni e che potrebbero dare un prezioso supporto all’assistenza sanitaria di un quartiere di oltre seimila abitanti”.

... » Leggi tutto