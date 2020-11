Taggia. Un’intera scuola in quarantena fiduciaria. Gli alunni ed il personale scolastico delle medie dell’istituto Pastonchi di Arma dovranno stare a casa per almeno i 14 giorni previsti per legge, dopo che alcuni casi di contagio all’interno dell’edificio (sembra due o tre) sono stati rilevati recentemente dall’analisi dei tamponi fatti dall’ASL1 Imperiese.

