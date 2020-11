Chiusura del punto nascite del Santa Corona, mozione di Fratelli d’Italia in consiglio a Pietra

Pietra Ligure. Ieri la capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Pietra Ligure, Silvia Rozzi, ha depositato una mozione sulla temporanea chiusura del punto nascite del Santa Corona.

“Riteniamo doveroso che un argomento così importante venga discusso anche in sede istituzionale, chiedendo agli enti responsabili di ripensare alla decisione presa – dichiara il consigliere – L’emergenza Covid e il necessario reperimento di personale sanitario aggiuntivo non può giustificare il taglio, seppur dichiarato temporaneo, di un reparto così importante e specialistico. Il Dea di II livello del Santa Corona ha ampiamente dimostrato, negli anni, di essere un punto di riferimento imprescindibile per tutto il ponente ligure. A maggior ragione in un momento di grave criticità ed incertezza come questo crediamo sia assolutamente necessario mantenerne e garantirne l’integrità, in tutti i suoi servizi”.

... » Leggi tutto