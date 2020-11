Con i buoni spesa avanzati il Comune distribuirà 50.000 euro per i generi di prima necessità

Genova. Circa 38mila euro per distribuire generi alimentari di prima necessità ai cittadini genovesi che ne hanno bisogno. Si tratta della somma avanzata dal plafond di buoni spesa stanziati nella scorsa primavera per la città di Genova in occasione dell’emergenza Covid. Lo ha stabilito con una delibera la Giunta comunale che ha anche deciso di integrare l’importo fino a un totale di 50mila euro nel corso della prossima seduta.

La somma sarà consegnata ad enti del Terzo Settore e ad associazioni del territorio che si occupano di lotta alle nuove povertà e che hanno sottoscritto con il Comune di Genova un Protocollo di intesa: saranno loro ad organizzare la distribuzione dei generi alimentari. I cittadini che ne usufruiranno sono soggetti per i quali i servizi sociali comunali e il Terzo Settore attuano una presa in carico.

... » Leggi tutto